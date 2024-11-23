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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Sandık sonuçlarını tanımayacaklarını ilan ettiler

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB kayyum atamalarına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada "Kayyum politikasından vazgeçin! Halkın iradesine saygı gösterin! Siyasal iktidar tüm demokratik hakları bire birer ortadan kaldırıyor. Artık kazanamadıkları seçimlerin sandık sonuçlarını tanımayacaklarını bu antidemokratik uygulamalarıyla açık açık ilan etmektedirler." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Sandık sonuçlarını tanımayacaklarını ilan ettiler
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Hakkari, Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt’taki kayyum atamalarının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti’nin yönettiği Tunceli ve CHP’nin kazandığı Ovacık belediyelerine de kayyum atandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) konuya ilişkin ortak bir açıklama yaparak bu uygulamayı protesto etti.

 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Kayyum politikasından vazgeçin! Halkın iradesine saygı gösterin!” başlıklı bir yazılı açıklama yayımladı.  

“Kayyum politikasından vazgeçin! Halkın iradesine saygı gösterin!” başlığıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Siyasi iktidar sandıkla gelenin sandıkla değil, kararnameler ile gittiği bir düzeni kalıcı hale getiriyor. En son Tunceli ve Ovacık Belediyelerinde de halkın seçtiği temsilcilerin yerine kayyım atandı.

Sadece belediye başkanlarının değil. Topyekûn tüm seçilmişlerin, örneğin belediye meclisinin de yok sayılması yaşanan sürecin hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını, tamamıyla siyasi bir operasyon olduğunu tescil etmektedir.

"Sandık sonuçlarını tanımayacaklarını bu antidemokratik uygulamalarıyla açık açık ilan etmektedirler"

Siyasi iktidar bir taraftan halkın iradesini, bir taraftan da Anayasa’yı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaları yok saymaktadır.

Siyasal iktidar tüm demokratik hakları bire birer ortadan kaldırıyor. Artık kazanamadıkları seçimlerin sandık sonuçlarını tanımayacaklarını bu antidemokratik uygulamalarıyla açık açık ilan etmektedirler.

Bu tehlikeli anlayışa karşı demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinden olan seçme ve seçilme hakkını açık ve tavizsiz biçimde savunarak bu karanlık döneme son vermek her yurttaşın ve bizlerin görevidir.”

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