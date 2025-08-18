DİSK'ten asgari ücret için eylem kararı: Takvim belli oldu

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener basın mensuplarıyla bir araya gelerek sendikanın önümüzdeki dönem planlarını açıkladı. Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, işçilerin onurlu bir yaşam sürmesi için asgari ücret mücadelesini yaygınlaştıracaklarını belirtti. Ayrıca işyerlerindeki haksız uygulamalara karşı yeni örgütlenme modelleri geliştireceklerini ve bu konuda seferberlik başlatacaklarını ifade etti. Sendika yöneticileri, işçi hakları mücadelesinin önümüzdeki dönemde daha etkin şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi.

"Saha çalışmaları yeni yöntemlerle hız kazanacak"

Cumhuriyet'in haberine göre Çerkezoğlu, gençlere ulaşmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte çeşitli forumlar düzenleyeceklerini ve sosyal medya platformlarını daha aktif kullanarak gençlerle iletişim kurmayı hedeflediklerini belirtti. Konuşmasında, saha çalışmalarının da yeni yöntemlerle hız kazanacağını ifade etti.

Kadın Bölge Temsilciler Kurulları, bölgesel toplantılar düzenleyecek

DİSK'in en önemli hedeflerinden birinin daha fazla kadın emekçiyi sendika çatısı altında örgütlemek olduğunu belirten Çerkezoğlu, kadın hareketini emek hareketiyle birleştirmek üzere yeni bir süreç başlatacaklarını söyledi. DİSK Kadın Bölge Temsilciler Kurulları, bölgesel toplantılar düzenleyerek kadınları "eşit işe eşit ücret", ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin onaylanması ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gibi talepler etrafında meydanlara davet edecek. Ayrıca kadın üyelere yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.

"Asgari yaşama mahkûm olma, sendikalı ol, DİSK'li ol" çağrısı

Çerkezoğlu, "Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Ülkede Adalet" sloganıyla yürüttükleri kampanya kapsamında, yurttaşlara "Asgari yaşama mahkûm olma, sendikalı ol, DİSK'li ol" çağrısında bulunacaklarını belirtti. Demokrasiyi savunan tüm kurumlarla ortak hareket etmenin önemine de değinen Çerkezoğlu, önümüzdeki dönemde bu yönde çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.