DİSK'ten emekli maaşına yapılan zam oranının düzenlenmesi talebi

DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası'nın Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Ulus Atatürk Heykeli önünde yaptığı açıklamada, bu yıl için geçerli olacak asgari ücretin, hükümet ile işveren tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini, ancak bu rakamın açlık sınırı olduğunu belirtti.

Açıklanan enflasyon oranları ile emeklilere yapılacak zam oranlarının da belli olduğunu belirten Yavuz, bu rakamların, emeklilerin iradesini ve yaşam hakkını hiçe saymaktan başka bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Asgari ücretin, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığını ve emekli aylıklarının asgari ücrete oranla her geçen yıl düşmeye devam ettiğini aktaran Yavuz, "2002 yılından 2023’e kadar geçen 21 yıllık süreçte aylıklarımızın asgari ücret karşısındaki kaybı yüzde 40’ları aştı" dedi.

En düşük emekli maaşı için talebi açıkladı

En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde belirlenmesini istediklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılsın. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin. Haklı taleplerimiz, biz emeklilerin temsilcileri ile masaya oturulup mutabakata varılarak yaşama geçirilsin. Hazine katkılarınız, resmi enflasyon oranlarınız, üç-beş puanlık refah paylarınız hükümsüzdür."