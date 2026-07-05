DİSK'ten NATO Zirvesi'ne tepki: Parayı halka harcayın

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ni İstanbul'da protesto etti.

Sendikalılar Taksim'de toplanarak Dolmabahçe'ye kadar yürürken, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada başkentte uygulanan yasaklara tepki gösterdi.

"Emekçilerin yaşamı abluka altına alınıyor, demokratik haklar sınırlandırılıyor, kamusal alan daraltılıyor" diyen Çerkezoğlu, şunları ifade etti:

"NATO Zirvesi'ni protesto edebileceği ihtimaliyle yüzlerce insanın evi basıldı, onlarca insan tutuklandı. Gençlerimiz, akademisyenlerimiz, hatta ekoloji gönüllüleri tutuklandı. Gazetecilerin sorabileceği sorulardan korkuldu, eleştirel medyanın zirveyi izlemesi engellendi. En temel demokratik haklardan birisi olan toplantı ve gösteri hakkı tümüyle askıya alındı."

"Ankaralılar esir hâle getirildi"

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Ankara'nın "büyük bir abluka ve makyaj operasyonuyla zirveye hazırlandığını" belirten Çerkezoğlu, "Ankaralılar kendi ülkelerinin başkentinde önlemlerin esiri hâline getirildiler. Protokol güzergahlarının hızla yenilenmesi, kentin belirli bölgelerinin vitrin haline getirilmesi hepimizin gözleri önünde yaşandı. Yıllardır çözülemeyen sorunların bir anda yabancı devlet başkanları için görünmez hâle getirilmesi, yol kenarlarına konulan panolar bu sürece damgasını vurdu" dedi.