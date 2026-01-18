Distaste hesabının yöneticisisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı
X'te Distaste adlı sayfanın yöneticisi olan Fahrettin Gökberk Akbulut, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Akbulut tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen suç teşkil eden paylaşımlara yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyona yapıldı.
Operasyon kapsamında X'te 'Distaste' adlı sayfanın yöneticisi olduğu belirlenen Fahrettin Gökberk Akbulut yakalandı. Bahsi geçen hesabın paylaşımlarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun unsurlarının oluştuğu belirlendi.
Gözaltına alınan Akbulut'un ikametinde ve üzerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.Başlatılan soruşturmada Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı.