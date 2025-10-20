  1. Ekonomim
  Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Koç Holding’in iştiraklerinden Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk’u şüpheli sıfatıyla dosyaya ekledi.

Sözcü'nün haberine göre savcılık, Tomruk’a “polis eşliğinde çağrı yapıldığını” belirtti. Tomruk, “mevcutlu” olarak adliyeye getirilecek.

Savcılık “gözaltı talimatı yok” dese de Tomruk polis eşliğinde adliyeye götürülecek.

Murat Tomruk kimdir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi.

Bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, 2020 yılına kadar Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Murat Tomruk Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Tomruk ayrıca Divan Otelleri'nde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 

