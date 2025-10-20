Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk'un İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Koç Holding’in iştiraklerinden Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Tomruk’un ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

Murat Tomruk kimdir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi.

Bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, 2020 yılına kadar Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Murat Tomruk Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Tomruk ayrıca Divan Otelleri'nde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.