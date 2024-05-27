Diyaliz sonrası fenalaşan 33 hastadan 4'ü entübe edildi

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayla ilgili çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastaların sayısı 33 olarak güncellendi.

Hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mayıs itibarıyla Antalya'da 23, Afyonkarahisar'da 6, Isparta'da 3 ve Denizli'de 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya'da, 1 hastamız da Afyonkarahisar'da entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi alan 31 hastanın 25 Mayıs'ta rahatsızlandığı ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği açıklanmıştı. Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinin önlem amacıyla kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı duyurulmuştu.