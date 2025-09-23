Diyanet duyurdu: Öğretmen ve öğrencilere umre turları için başvuru başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvuruların başladığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.
Ara tatil için 7 günlük umre programı düzenlenecek
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.
Başvurular 11 Aralık'a kadar sürecek
Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Ara tatil umre programı için başvuru nasıl yapılır?
Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek.