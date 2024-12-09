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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi çok gördüler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tartışmalı makam araçlarıyla ilgili, "Biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. O zaman bir Audi alındı, Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler.” dedi.

Haber Merkezi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi çok gördüler
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın düzenlediği yemekte gazetecilerin sorularına verdiği yanıtları aktardı. Alçı, "Bütçenin geçen yılki 91 milyar 824 milyondan yüzde 41 artışla 130 milyar 119 milyona çıktığı, böylece 6 bakanlığı geride bıraktığı haberleri geçen hafta medyada yer aldı." hatırlatmasını yaparak, Erbaş'ın sözlerini şöyle aktardı:

Diyanet'in bütçesi

Diyanet’in bütçesi genel bütçede her yıl yüzde 1’in altındadır. 2024’te yüzde 0,95 idi, 2025 için yüzde 0,98 olacak. Bizim bütçemizin yüzde 95’i personel gideridir. Mesela 2025 için öngörülen 130 milyarın yaklaşık 125 milyarı personel gideri. Biz yüzde 5-6lık bütçe ile hizmet veriyoruz. 15-16 bin civarında imamsız cami var.

"Personelde fazla yok eksik var"

Personelde fazla yok eksik var. 1003 müftülük var, bakın Diyanet çok geniş bir yapı. Kaldı ki biz Kuran kurslarına, camilere tek kuruş bütçe vermiyoruz. Personel sayımız 150 bin. Bizi bakanlıklarla kıyaslamak yanlış, kıyaslanan bakanlıkların bazılarının personel sayısı 5000. 5000 nerede, 150 bin nerede?

"Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler"

1000 müftü, 400 civarında makam aracı var, bizim merkezde 16 araç var. Kelime oyunu yapıyorlar. Biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya’dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi’yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler.

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