  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yangınlardan korunmak için bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizden dualar yükselecek
Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yangınlardan korunmak için bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizden dualar yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camiden, "yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletin ve milletin muhafazası, şehitler" için dua okunacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yangınlardan korunmak için bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizden dualar yükselecek
Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin" ifadelerine yer verdi. 

Türkiye'de orman yangınlarına karşı yeteri kadar uçak var mı?Türkiye'de orman yangınlarına karşı yeteri kadar uçak var mı?Gündem
Gündem
Trafik kazası mağdurlarına vekalet uyarısı: Yüksek tazminat vaadiyle dolandırıyorlar
Trafik kazası mağdurlarına vekalet uyarısı: Yüksek tazminat vaadiyle dolandırıyorlar
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz hakkında suç duyurusu
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz hakkında suç duyurusu
İskenderun'da iki askerin şehit olması | MSB kaynaklarından açıklama: Adli Tıp'tan rapor bekleniyor
İskenderun'da iki askerin şehit olması: MSB kaynaklarından açıklama
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 20 zam yapıldı
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 20 zam yapıldı
CHP'nin "Terörsüz Türkiye" komisyonu üyeleri belli oldu iddiası | Özel: Henüz seçmedim, netleşmedi
Özgür Özel: Komisyon üyelerini henüz seçmedim, netleşmedi
Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu için tarih belli oldu
Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu için tarih belli oldu