  Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: 250 bin civarında resmi hafızımız var
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: 250 bin civarında resmi hafızımız var

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Türkiye'de yıllık 20 bin civarı hafız yetişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlık sınavlarında belge alanlarımız bu sayı civarında. Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızımız var" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: 250 bin civarında resmi hafızımız var
Arpaguş, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Arpaguş, Mehmet Ali Eruslu Kur'an Eğitim Merkezi ve Eyyup Eruslu Camii'nin Yapım Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Başkan Arpaguş, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Türkiye'de yıllık 20 bin civarı hafız yetişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık sınavlarında belge alanlarımız bu sayı civarında. Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızımız var. Kur’an’a hizmet, inancımıza hizmet. İnsanlığın mutluluğu için gönderilmiş son ilahi Kitaba hizmet. Allah'ın Kitabıyla, Efendimiz (s.a.s)'in ahlakıyla yetişecek gençlerin yetişmesi için verilen emekler, çabalar, gayretler; taş üstüne taş koymak bu uğurda her şeyden yüce."

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş katıldı.

