Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı olarak 2017'de atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sekiz yıllık görev süresi doldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Prof. Safi Arpaguş kimdir?

Görev yaptığı Marmara Üniversitesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Arpaguş 1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu.

Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden 1985 yılında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.

Aynı üniversitede tasavvuf anabilim dalında 1992 yılında araştırma görevlisi olan Arpaguş, Yüksek lisansını 1994 yılında "Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri" adlı çalışmasıyla tamamladı.

Ardından 2001 yılında "Mevlânâ'nın Dîni Anlatım Metodu" isimli tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Arpaguş 2008 yılında doçent olmadan önce İngiltere ve Suriye'de (2010) bulundu, 2014 yılında da profesör oldu. 2021'de ise İstanbul Müftülüğü'ne atandı.

Marmara Üniversitesi ilahiyat fakültesi tasavvuf anabilim dalı öğretim üyesi olan Arpaguş'ın Mevlânâ ve İslâm, Algı ve Anlatım; Mevlevîlik'te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü'l-Fukarâ gibi eserleri bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ne zaman kuruldu, faaliyetleri neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle ve 429 sayılı kanunla başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kuruldu.

Görevleri; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekti.

Diyanet, 9 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Anayasanın 136. maddesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesi" hükmü yer alıyor.

Türkiye'de camilerin inşası ve maaşlı imamların görevlendirilmesi gibi konulardan sorumlu.

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yurtdışında da cami inşaatları gerçekleştiriyor.

2023 Sayıştay Denetim Raporu'na göre Diyanet'in personel sayısı o yıl itibarıyla 140 bin 859'du. Diyanet'in 2025 bütçesi ise yaklaşık 130,2 milyar.