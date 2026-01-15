  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Takip Et

Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu. Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Takip Et

18 Eylül 2025 tarihinde alınan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınan Ali Erbaş'ın yeni kariyerine başladığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Vakfı'nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde akademik kadroya dahil oldu. Üniversitenin resmi internet sitesinin 'Akademik Kadro' bölümünde Erbaş'ın ismi yer aldı.

Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu - Resim : 1

Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiMersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiGündem
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık harekete geçti: Konkordato hilesine karşı yeni tedbirler getiriliyorBakanlık harekete geçti: Konkordato hilesine karşı yeni tedbirler getiriliyorEkonomi
İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldıİran hava sahası uçuşlara yeniden açıldıDünya

 