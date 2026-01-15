Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu. Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine atandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
18 Eylül 2025 tarihinde alınan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınan Ali Erbaş'ın yeni kariyerine başladığı ortaya çıktı.
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Vakfı'nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde akademik kadroya dahil oldu. Üniversitenin resmi internet sitesinin 'Akademik Kadro' bölümünde Erbaş'ın ismi yer aldı.