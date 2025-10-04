  1. Ekonomim
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 4 başkan yardımcısı, 6 genel müdür ve 2 başkan görevden alındı.

Diyanet'te 12 üst düzey isim görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine ve başkanlığın üst kademelerinde yapılan atama ve görevden alma karları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Fatih Mehmet Aydın, Dr. Yahya Solmaz, Tahir Tural ve Lokman Arslan atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst kademlerindeki 4 Başkan Yardımcısı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, Din Hizmetleri Genel Müdürü,  Dış İlişkiler Genel Müdürü, Dini Yayınalar Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdüdrü, İnsan Kaynakalrı Genel Müdüdrü, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni atamalar yapıldı.

