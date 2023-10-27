Diyanet’ten 100’üncü yılda yine Atatürksüz hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yine 'unuttu'.

Diyanet “Vatan millet sevdasıyla nice yüzyıllara” başlıklı Cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermedi.

"Milli Mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimiz" ifadesini kullanmayı tercih etti.

Hutbenin ilgili bölümünde, "Cennet vatanımız, bizim için sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu topraklar, kıyamete kadar huzur ve güven içinde yaşamaya azmettiğimiz yurdumuzdur. Aziz şehitlerimizin canlarıyla, kahraman gazilerimizin kanlarıyla, Milli Mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimizin azim, gayret ve kararlılıklarıyla bize bıraktıkları yüce bir emanettir. Bu emanet her birimizin canından daha azizdir. Gerektiğinde can vereceğiz, canandan geçeceğiz, bütün varımızı feda edeceğiz; ancak ecdat yadigârı vatanımızdan İstiklâl Marşı’mızda da ifade edildiği gibi asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.