Diyanet'ten hacı adaylarına sosyal medya uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kâbe-i Muazzama'da tavaf sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan, fotoğraf çektiren hacı adaylarını uyararak ederek, "Ravza'yı ve Kâbe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz bu durum haccın ruhuna zarar verir." ifadesini kullandı.

Mekke'de hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala günlerini umre yaparak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve mübarek yerleri ziyaret ederek geçiriyor. Bazı hacı adaylarının yakınlarını görüntülü arayarak veya sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak tavaf yapmaları dikkati çekiyor.

Medine İrşad Fetva Koordinatörü Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, haccın baştan sona önemli bir ibadet olduğunu belirterek, "Hacda Allahutaala'nın Kur'ân-ı Kerim'de, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselamın hadislerinde buyurduklarının hareketlerle bir ibadeti gerçekleştiriyoruz. Tavaf da namaz gibi bir ibadettir. Lüzumsuz konuşmak, telefon ile oynamak olmaz. Kardeşlerimiz özellikle Ravza'da ve Kâbe'yi tavaf ederken cep telefonlarını kullanarak ölçüyü kaçırabiliyor. Çünkü Kâbe'yi tavaf ederken tıpkı namazdaymış gibi ibadet hâlindeyiz. İbadet hâlindeyken memleketimizdeki sevdiklerimizi kendi ibadetimize şahit kılmak yerine oradaki hareketlerimizi imanımıza şahit kılalım" ifadelerini kullandı. Bilgiç, hacı adaylarının sevdiklerini mutlu etmek için görüntülü konuşmaması, sosyal medyadan canlı yayın yapmaması gerektiğini belirterek "Bu doğru değil" dedi.

Tavaf sırasında ve ziyaretlerde dua okunmasının daha doğru olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kâbe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir. Hac ibadetinin sadece hareketlerden ibaret olduğunu zannedip arkasındaki anlamı anlamadığınızda gidip-gelenlerden olursunuz, asıl olan olup-gelmektir."