Diyarbakır Barosu, Akın Gürlek’ten Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istedi

Diyarbakır’a gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, sözlü olarak sorunları dile getirmesinin yanı sıra rapor da sundu.

Diyarbakır Barosu tarafından Akın Gürlek’e sunulan raporda, savunma mesleğinin etkinliğinin artırılması, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve yargı hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, hukukun üstünlüğünün ve yargının bağımsızlığının sağlanmasına katkı sunulması amacıyla, Diyarbakır Adliyesi ve bağlı birimlerde uygulamada karşılaşılan bazı hususları ve çözüm önerileri dile getirildi.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın aktardığı raporda şöyle denildi:

“Yapılan gözlem, tarafımıza iletilen sorunlar ve değerlendirmelerde; ceza infaz kurumlarında avukat görüşmelerini etkileyen uygulamalar, CMK görevlendirme sisteminde yaşanan aksaklıklar, adliyelerde fiziki ve teknik altyapıya ilişkin eksiklikler ile bazı yargısal uygulamalardan kaynaklanan gecikmelerin, yargı süreçlerinin etkinliğini etkileyebildiği görülmektedir. Bu kapsamda;

Ceza infaz kurumlarında avukat görüşmelerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için idari düzenlemelerin gözden geçirilmesi,

CMK görevlendirme ve ücretlendirme süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi, CMK ücretinin TBB Asgari Ücret Tarifesiyle eşitlenmesi

ve CMK müdafi ve vekil atamalarından elde edilen gelirin vergiden muafiyetinin sağlanması,

Adliyelerde fiziki kapasitenin güçlendirilmesi, e‑duruşma ve SEGBİS altyapısının etkin kullanımı,

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlayacak idari tedbirlerin artırılması,

Baro ile yargı mercileri arasındaki kurumsal iletişimin güçlendirilmesi.

"Üyemiz Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi sağlanmalı"

Diyarbakır Barosu raporunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının etkili şekilde uygulanmasının sağlanması istendi.

Ayrıca Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi talep edildi.

Raporda, “Baromuzun üyesi olan Av. Selahattin Demirtaş’ın AİHM Büyük Dairesi’nin verdiği ihlal kararının, Anayasa’nın 90. Maddesi ve AİHS 46. Maddesi gereğince tahliye edilmesinin hukuken zorunlu olduğu gözetilerek tahliyesinin sağlanması gerekir” denildi.