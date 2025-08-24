Diyarbakır Barosu'ndan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Hırtlar Vadisi' suç duyurusu

  1. Ekonomim
Diyarbakır Barosu, ünlü kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer hakkında, “Hırtlar Vadisi” görseli eşliğinde, “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!” ifadelerini kullanması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Bengi Başer’in paylaşımı hakkında Diyarbakır Barosu’nun X hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başer’in “Nefret ve Ayrımcılık” ile “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından yagılanması için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada “X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve “insan alt türleri” gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, “Nefret ve Ayrımcılık” (TCK m.122) ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği, kentteki ilgili resmi kurumlardan, başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılmasını istedi.

Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer ise X hesabı üzerinden “Hırtlar Vadisi” yazılı bir grup erkeğe ait görseli paylaşarak, “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!” diye yazmıştı.

