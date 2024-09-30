  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu
Takip Et

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu. Özcan'ın cenazesi otopsi sonrası memleketi Elazığ’ın Palu ilçesinde defnedilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu
Takip Et

 Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Özcan (42) sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Meslektaşları telefonla da ulaşamayınca evine gittiklerinde Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Özcan'ın cenazesinin yarın memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinin Andılar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a doğru harakete geçtiİsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladıDünya

 

Powell'dan 'faiz' mesajı: Faiz indirimleri aceleye gelmeyecek, ekonomik veriler belirleyici olacakPowell'dan 'faiz' mesajı: Faiz indirimleri aceleye gelmeyecek, ekonomik veriler belirleyici olacakKüresel Ekonomi

 

Gündem
Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye geliyor
Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye geliyor
CHP ve SDP arasında mutabakat imzalandı
CHP ve SDP arasında mutabakat imzalandı
Erbakan'dan Gülpınar açıklaması: Duyumlar alıyoruz, bu kendisi açısından olumlu olmaz!
Erbakan'dan Gülpınar açıklaması: Duyumlar alıyoruz, bu kendisi açısından olumlu olmaz!
AK Partili vekil Zenbilci'nin istifa nedeni, aracıyla uyuşturucu ticareti çıktı
AK Partili vekil Zenbilci'nin istifa nedeni, aracıyla uyuşturucu ticareti çıktı
Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışına Özgür Özel'den yanıt: Cümlesini ikiye ayırıyorum
Yavaş'ın adaylık çıkışına Özel'den yanıt: Cümlesini ikiye ayırıyorum
Sinan Ateş suikastı davasının sanığı Özyağcı: Niyetim öldürmek olsaydı, öldürürdüm
Sinan Ateş suikastı davasının sanığı Özyağcı: Niyetim öldürmek olsaydı, öldürürdüm