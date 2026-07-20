Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yaklaşık iki yıldır yürüttüğü görev sürecini değerlendiren Hatun, belediye eş başkanlığı görevinde partisinin ve halkın kendisinden beklediği sorumlulukları istenilen düzeyde yerine getiremediğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, hizmet üretme noktasında yeterli verim sağlayamadığını ve üstlendiği rolü beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğini belirten Hatun, bu süreçte halkın yapıcı eleştirilerinin kendisi için yol gösterici olduğunu söyledi.

Hatun, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının da görevini olumsuz etkilediğini belirterek, görev süresince üç kez anjiyo olduğunu, bunun fiziksel olarak kendisini yıprattığını ve çalışmalara beklenen düzeyde katılımını engellediğini kaydetti.

Partisinin Yerel Yönetimler Konferansı'nda kabul edilen "geri çekilme ilkesi" kapsamında istifa talebini bir süre önce ilgili parti organlarına ilettiğini aktaran Hatun, talebin uygun bulunduğunu belirterek, "Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ederek geri çekildiğimi kamuoyuna bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadelesini farklı alanlarda sürdüreceğini vurgulayan Hatun, halka duyduğu sorumluluğun devam edeceğini belirterek, bugüne kadar kendisine gösterilen güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.