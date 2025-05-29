Diyarbakır Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı’nın pistinden oluşan çatlaklardan ötürü havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Bu akşam Diyarbakır’a inmesi beklenen uçaklar, çevre illerindeki havaalanlarına inecek.

Ekiplerin pistte onarım çalışması sürerken, Diyarbakır’dan yapılacak uçuşlar için ise yolcuların, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edileceği öğrenildi.

Pistte onarım çalışmalarının ardından havalimanında uçuşların başlayacağı bildirildi.

Diyarbakır Havalimanı’ndaki çalışmalar ne zaman bitecek?

Pistin kapatılmasına ilişkin Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘çalışmaların 30 Mayıs 2025 saat 00:01’de tamamlanması öngörülüyor’ denilirken, şu ifadelere yer verildi:

“29 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30’da, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Diyarbakır Havalimanı pistinde bir çatlak tespit edilmiştir. Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pist, gerekli NOTAM yayımlanarak uçuş trafiğine kapatılmıştır. Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:01’de tamamlanması öngörülmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecektir.”