Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi: 13 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, dün akşam saat 20.15 civarında İl Emniyet Müdürlüğü’nün ana hizmet binasına vatandaş girişinin bulunduğu noktaya el yapımı bir patlayıcı atıldığını duyurmuştu.

13 şüpheli gözaltına alındı

Valilik açıklamasında, olayın ardından yapılan ilk incelemelerde yüzleri maskeli iki kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdiğinin belirlendiği aktarılmıştı.

"Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.