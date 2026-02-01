Diyarbakır'da emniyet binasına EYP'li saldırı girişimi: 2 kişi tutuklandı

25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında yaşanan saldırı girişiminin ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, eylemi gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, bir kişi hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Diyarbakır Valiliği olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden ikisi tutuklanmış, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.”