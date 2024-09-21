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Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı hayatını kaybetti

Ankara'da oğlunun nişan töreninde kalp krizi geçiren Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı hayatını kaybetti
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Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Tavlı, oğlunun Ankara'daki nişan töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tavlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, Tavlı'nın vefatını büyük teessürle öğrendiğini belirterek, "Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

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