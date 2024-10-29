Narin Güran cinayeti: Diyarbakır Valiliğinden 'üfürükçü' iddiaların yanıt geldi

Valilikten yapılan açıklamada, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50’de kayıp ihbarı alınan Narin Güran’ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi Jandarma personelinin ’üfürükçü’ tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır” denildi.