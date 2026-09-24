AFAD duyurdu: Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10:40'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.39 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem başta Diyarbakır, Mardin, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5, derinliğini ise 5.1 kilometre olarak ölçtü.

Şanlıurfa'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı

Şanlıurfa Valisi: Can kaybı ve yıkım yok

Depremin ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil" açıklaması yaptı.

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi. Bölgede ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.… https://t.co/BH8uc0jM8T — AFAD (@AFADBaskanlik) September 24, 2026

Murat Kurum: Gelişmeleri takip ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

İl müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını belirten Kurum, gelen ihbarların değerlendirildiğini ve gelişmelerin takip edildiğini ifade etti.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı… — Murat KURUM (@murat_kurum) September 24, 2026

Bakan Uraloğlu: Deprem sonrası ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından açıklama yaptı. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Uraloğlu, sahadaki ekipler ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 24, 2026

İçişleri Bakanı Çiftçi: Şanlıurfa depremi sonrası ekipler sahada

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremin ardından açıklama yaptı. Çiftçi, depremin Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildiğini belirtti.

AFAD, mülki idare amirleri ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını aktaran Çiftçi, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir.



AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.… https://t.co/jvVZVOLBLq — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 24, 2026

Deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" bilgisini paylaştı.