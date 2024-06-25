Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların mali bilançosu: 700 milyon! DEDAŞ rekor tazminat ödeyebilir

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi ile Mardin’in Mazıdağı İlçeleri arasında kalan Ağaçsever, Yazçiçeği, Köksalan ve Yücebağ Köyleri ile Mardin’in Mazıdağı İlçesi sınırındaki Şenyuva ve Yetkinler Köylerinde 20 Haziran günü saat 22.15’te başlayan ve sabaha kadar süren yangın felaketiyle ilgili Diyarbakır ve Mardin Tarım Orman İl Müdürlükleri'nce yürütülen hasar tespiti tamamlandı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Çınar’a bağlı Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının küle döndüğü, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarının da hasadı yapılmamış buğday ekili arazilerden oluştuğu ifade edildi. 924 küçükbaş hayvan telef olurken, ağır yaralı 83 küçükbaş hayvanın da ölmek üzere olduğu için kesime gönderildiği, 1 traktör ve 14 adet sulama tesisinin de yanarak kullanılamaz hale geldiği, aynı şekilde yüzlerce kök meyve ağaçlarının da bölgede tümden yandığı tespit edildi. Mazıdağı’na bağlı Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında ise 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun da 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının anızdan oluştuğu, yine yüzlerce kök meyve ağacının yandığı rapor edildi.

Başsavcılık raporu eksik bulmuştu

Tüm bu zarar ziyanın ilk belirlemelere göre yaklaşık 700 milyon lira olduğu öğrenildi. Alınan ön inceleme raporunda, yangının DEDAŞ’ın elektrik direklerinden kaynaklandığı tespit edildikten sonra raporu eksik ve yetersiz bulan Çınar Başsavcılığı, elektrik mühendislerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti tayin etti.

Bu raporun tamamlanması ve DEDAŞ’ın kusur oranı belirlendikten sonra kurumdaki en alt kademeden müessese müdürlüğündeki görevliler sıralı biçimde dosyaya şüpheli olarak dahil edilecek.

Yine ek raporun alınmasıyla belirlenecek kusur oranı ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri'nin hasar tespit raporları doğrultusunda can ve mal kaybı yaşayan aileler, DEDAŞ aleyhine milyonlarca liralık maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.