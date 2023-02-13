Diyarbakır'da 16 bin binanın 11 bin 600’ü hasarsız

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen illerden Diyarbakır’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 304 kişilik 152 ekip sahadaki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yapıların taşıyıcı sisteminde deprem kaynaklı bir hasarın olup olmadığını incelerken, kolon hasarı ve çatlak bulunan yapıların ise hem içerden hem dışardan kontrolünü yapıyor.

Yapılan tespite göre yapılarla ilgili "hasarlı", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı" ve "acil yıkılması" gereken yer olarak sisteme kayıt yapan ekipler, bu sayede vatandaşların sistem üzerinden konutların durumunu takip etmesini de sağlıyor.

16 bin 2 binadan oluşan 195 bin konut ve iş yerinde hasar tespit çalışması yapan ekipler, bu yapılardan 377'sinin orta hasarlı, 300'ünün ağır hasarlı, 11 bin 600'ünün hasarsız, 3 bin 700'ünün az hasarlı, 25'inin acil yıkılması gerektiğini tespit etti.

Depremde 7'si merkez ilçelerde, 18'i kırsaldaki müstakil evler olmak üzere 25 yapının yıkıldığı belirlendi.