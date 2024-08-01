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Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde yangın

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın 4 işyerine yayıldı.

Haber Merkezi
AA
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Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde yangın
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Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. yangın kısa sürede 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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