Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde yangın

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. yangın kısa sürede 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.