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Diyarbakır’da 300 dönüm ekili buğday arazisi küle döndü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde buğday ekili 300 dönümlük arazide yangın çıktı. Çıkan yangında 300 dönüm arazi küle döndü.

Haber Merkezi
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Diyarbakır’da 300 dönüm ekili buğday arazisi küle döndü
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde buğday ekili 300 dönümlük arazide çıkan yangın, vatandaş ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

300 dönüm ekili arazi kül oldu

Yangın, merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle buğday ekili alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Yangında, 300 dönümlük buğday ekili arazinin kül olduğu öğrenildi.

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