Diyarbakır'da 4 kişi, girdikleri su kuyusunda zehirlenerek öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde meydana gelen olayda 33 yaşındaki Mehmet Karabağ,  35 yaşındaki Mehmet Emin Karabağ , 38 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak  ve 17 yaşındaki Kemal Karabağ temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

