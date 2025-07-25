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Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde görevli 6 doktor hakkında maddi, adli ve idari yaptırım uygulanması talep edildi.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi
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Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde bazı ortopedi doktorlarının sağlam kemiklere platin taktığı ve basit kırıkları gereksiz ameliyatlarla tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişlerinin yürüttüğü inceleme sonucunda, 6 ortopedi doktoru hakkında mali, adli ve idari yaptırımların uygulanması talep edildi.

Mahkemede yargılanmaları talep edildi

Devleti zarara uğrattıkları için 6 doktora toplamda 168 bin TL para cezası kesilmesi talep edildi.

İdari olarak 2 doktora memuriyetten ihraç, 3 doktora sürgün (zorunlu şehir değişikliği), 1 doktora aylıktan kesme cezası verilmesi, adli olarak ise savcılığa soruşturma izni verilmesi ve mahkemede yargılanmaları talep edildi.

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