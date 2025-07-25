Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi
Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde görevli 6 doktor hakkında maddi, adli ve idari yaptırım uygulanması talep edildi.
Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde bazı ortopedi doktorlarının sağlam kemiklere platin taktığı ve basit kırıkları gereksiz ameliyatlarla tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişlerinin yürüttüğü inceleme sonucunda, 6 ortopedi doktoru hakkında mali, adli ve idari yaptırımların uygulanması talep edildi.
Mahkemede yargılanmaları talep edildi
Devleti zarara uğrattıkları için 6 doktora toplamda 168 bin TL para cezası kesilmesi talep edildi.
İdari olarak 2 doktora memuriyetten ihraç, 3 doktora sürgün (zorunlu şehir değişikliği), 1 doktora aylıktan kesme cezası verilmesi, adli olarak ise savcılığa soruşturma izni verilmesi ve mahkemede yargılanmaları talep edildi.