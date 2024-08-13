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Diyarbakır'da 6 milyon 48 bin kök kenevir imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 6 milyon 48 bin kök kenevir, 788 bin kök skunk ve 627 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da 6 milyon 48 bin kök kenevir imha edildi
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ve Kulp ilçelerinde başlatılan narko-terör operasyonları başarıyla devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, 6 milyon 48 bin kök kenevir, 788 bin kök skunk ve 627 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kenevir ve skunk numune alınmasının ardından imha edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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