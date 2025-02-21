Diyarbakır'da 75 hastanın sağlam kemiğine platin taktılar

SÖZCÜ TV'de Uğur Dündar ile Arena’da özel haberler muhabiri Hazar Dost’un hazırladığı habere göre Diyarbakır’da bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nin Ortopedi Servisi’nde ameliyat ve platin kullanımının yoğunluğundan şüphelenen bazı çalışanlar, hastaların röntgenlerini incelediklerinde, bilinen 75 hastaya gerekli olmadığı halde platin takıldığı ortaya çıktı.

En az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığını tespit eden doktorlar, yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının gerekli olmayan yöntemlerle giderildiğini anladı.

"Medikal şirketlerle anlaşmalar var"

Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını ortaya çıkartan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” dedi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını belirten doktor, para kazanma hırsının hasta sağlığını etkilediğini aktardı.

İYİ Parti suç duyurusunda bulunacak

Haber üzerine İYİ Parti grubu harekete geçti. 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusu hazırlığı yapan İYİ Parti, sorumlularının yargılanmasını isteyecek.