Diyarbakır’da 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’nin müteahhidi tutuklandı
Diyarbakır’da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat E. mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş depremlerinde, Diyarbakır’da 4 katı alışveriş merkezi olan 8 katlı, 128 daireden oluşan Galeria Sitesi'nin 1 bloku yıkıldı. 89 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı siteden geriye kalan 3 blok kontrollü şekilde yıkılırken çökme yaşandı.
Galeria Sitesi’nin müteahhitti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat E., Ankara’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Sedat E. cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.