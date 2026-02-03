Diyarbakır'da AK Parti'nin 2 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin ve Çınar İlçe Başkanı Ömer Murat Delil görevden alındı.

Görevden alınmaya ilişkin AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kayapınar İlçe Başkanlığına Serkan Kahraman atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Mehmet İhsan Aytekin’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Çınar İlçe Başkanlığına Mehmet Arzu atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Ömer Murat Delil’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz.”