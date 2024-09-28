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Diyarbakır'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

İHA
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Diyarbakır'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Yaylak Mahallesi'nin Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezrası arasından kalan Şinak Tepesi'nin doğu bölgesi, 29 Eylül-13 Ekim arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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