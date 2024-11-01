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Diyarbakır’da döner bıçağıyla 4 kişiyi yaraladı, böyle yakalandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Diyarbakır’da döner bıçağıyla 4 kişiyi yaraladı, böyle yakalandı
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Merkez Yenişehir ilçesi, Kooperatifler Mahallesi, Gevran Caddesi üzerindeki fırına gelen E.V. (32), hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. (47), A.B. (17), M.C. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K’yi (23) döner bıçağıyla yaraladı.

Olay yerine yakın olan polis, uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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