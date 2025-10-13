  1. Ekonomim
Diyarbakır’da dur ihtarına uymayan ve uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir otomobilin önce 2 polis aracına sonra karşı yönden gelen bir aile aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da dur ihtarına uymadı, 3 araca çarptı
Akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Kent Ormanı mevkiinde meydana gelen olayda, uyuşturucu taşıdığı öğrenilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 3 kişinin yer aldığı 21 AGD 664 plakalı otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polis aracına çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen uyuşturucu taşıyan otomobil, karşı istikametten gelen 4 kişilik aileyi taşıyan 34 DPR 01otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle uyuşturucu taşıyan araç şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

