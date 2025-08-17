  1. Ekonomim
  Diyarbakır'da evin balkonu çöktü: Yaralılar var
Diyarbakır'da evin balkonu çöktü: Yaralılar var

Diyarbakır’da iki katlı bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da evin balkonu çöktü: Yaralılar var
Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Gözeli Mahallesi'ndeki iki katlı evin balkonu çöktü. Olayda 2’si bebek, 5 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altında çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Yaralıların acil servislerde tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

