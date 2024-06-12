Diyarbakır’da gözaltındaki 6 eski belediye eş başkanı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran’da gözaltına alınan Ergani eski belediye eş başkanları Ahmet Kaya, Ramazan Kartalmış ve Fesih Yalçın ile eski belediye başkan yardımcıları Gülistan Polat, Esveri Malkoç ve Cavidan Yaman sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Örgüt üyesi olmak iddiası ile tutuklama talebi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından Ergani Adliyesi’ne getirilen siyasetçiler, savcılık tarafından 2014-2019 yılları arasında katıldıkları eylem, etkinlikler ve belediye faaliyetleriyle suçlanarak, “örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Siyasetçiler, mahkemedeki ifadelerinin ardından aynı iddiayla tutuklanarak, cezaevine götürüldü.