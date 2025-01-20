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İhale yolsuzluğu Diyarbakır'a da sıçradı! 26 kişiye dava açıldı

Diyarbakır'da ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla dava açıldı. 26 şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın akrabalarının da davada adı geçtiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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İhale yolsuzluğu Diyarbakır'a da sıçradı! 26 kişiye dava açıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde belediyelerde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da dahil olduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı. Benzer şekilde Diyarbakır'da açılan ihaleye fesat davasında, Aziz İhsan Aktaş'ın akrabalarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tespit edildi.

26 şüphelinin bulunduğu davada Bağlar ilçesi belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu ile eski yardımcısı ve Beşiktaş Belediyesi Mali İşler Müdürü Ferit Tutşi'nin de ismi geçiyor.

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