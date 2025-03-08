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Diyarbakır'da iki aile arasında kanlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da iki aile arasında kanlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince, mahallede güvenlik önlemi alındı.

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