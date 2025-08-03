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Diyarbakır'da kahvehanede kavga: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da kahvehanede kavga: Çok sayıda yaralı var
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Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki 2 araca isabet ettiği görüldü.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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