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Diyarbakır’da kaybolan 19 yaşındaki Esra Yakut aranıyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Esra Yakut’u arama çalışmaları başlatıldı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır’da kaybolan 19 yaşındaki Esra Yakut aranıyor
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Ergani ilçesinde dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

Aile; İddiaya göre, kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

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