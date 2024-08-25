  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'le ilgili yeni gelişme: Kan izi başkasına ait çıktı
Takip Et

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'le ilgili yeni gelişme: Kan izi başkasına ait çıktı

Diyarbakır Valiliği, 5 gündür kayıp 8 yaşındaki Narin Gürkan’a ait olduğu iddia edilen kan izinin başka bir çocuğa ait olduğunu duyurdu.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'le ilgili yeni gelişme: Kan izi başkasına ait çıktı
Takip Et

Valilikten yapılan açıklamada, 5 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran’ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görüldüğü, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir” denildi.

Beşar Esad'dan normalleşme şartı: Türkiye, Suriye'nin topraklarından çekilmeliBeşar Esad'dan normalleşme şartı: Türkiye, Suriye'nin topraklarından çekilmeliDünya

 

Rusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdiRusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdiDünya

 

Gündem
AFAD'dan sel uyarısı: Gece saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan sel uyarısı: Gece saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz
Erdoğan: Tarihin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
AK Partili Başkan Yardımcısı yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı
AK Partili Başkan Yardımcısı yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı
Trabzon'da dönme dolap paniği! 20 kişi mahsur kaldı
Trabzon'da dönme dolap paniği! 20 kişi mahsur kaldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocuk Kampı' düzenleyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocuk Kampı' düzenleyecek