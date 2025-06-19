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Diyarbakır'da kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün saat 19.00'dan beri haber alınamayan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni, gece saatlerinde sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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Diyarbakır'da kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 19:00 sıralarında Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi’nde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım’dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 00:00 civarında Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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