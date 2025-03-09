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Diyarbakır’da kaybolan Mehmet Yüksel'in cesedi bulundu: 14 şüpheli gözaltında

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 1'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Diyarbakır’da kaybolan Mehmet Yüksel'in cesedi bulundu: 14 şüpheli gözaltında
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Diyarbakır Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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