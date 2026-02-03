Diyarbakır’da kayıp olarak aranan Nimet Kılıç’ın cansız bedeni bulundu

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

Ne oldu?

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05:12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 303 personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, 9 dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.